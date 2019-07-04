استنكر الفنان كريم فهمي حالة الهجوم المستمرة على مروان محسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، معربًا عن دعمه الكامل لمروان محسن، ومتسائلًا عما إذا كان مهاجمي مروان محسن لديهم رؤية فنية في كرة القدم.

الفنان يشيد بمهاجم منتخب مصر: تحركاته هايلة وعنده روح

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "الناس اللي بتنتقد مروان محسن محتاج أسألهم كام سؤال:

١- أنت بتفهم كورة؟

٢- لو بتفهم طب تعرف إن مروان مفيش حد من خط النص بيوصلوا كورة؟

٣- طب تعرف لو أحسن مهاجم في العالم مش هيعمل حاجه بطريقة لعب أجيري أو كوبر اللي قبله؟

٤- تعرف إن مش وقت انتقاد لأي لعيب ولا للجهاز لأنه مش وقته؟"

وأضاف فهمي: "أنا شخصيًا بدعم مروان محسن لأني شايف تحركاته هايلة وعنده روح، بما إني واحد لعبت كورة 10 سنين في أندية ومنتخب، علشان محدش بس يقولي إيه اللي فهمك في الكورة".

واستكمل فهمي دفاعه قائلًا: "آخر سؤال يا للي بتنتقد مروان مع الظيطة.. أنت بتفهم في الكورة؟".

وتعرض مروان محسن في الفترة الأخيرة لهجوم كبير من قبل محبي ومتابعي كرة القدم المصرية، وخصوصًا بعد انضمامه ولعبه في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ليلعب ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب ببطولة الأمم الأفريقية، ولم يستطيع اللاعب حتى الآن إرضاء الجماهير والتسجيل وإحراز الأهداف، وخصوصا كونه المهاجم الأساسى وشارك في المباريات الثلاث أمام زيمبابوى والكونغو وأوغندا، ولم يحرز أي هدف، ولكن استطاع لاعبو المنتخب التسجيل والفوز بالمباريات الثلاث بالحلول الفردية.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت الماضي، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل.

وأحرز ثنائية المنتخب الوطني كل من: محمد صلاح في الدقيقة 36، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46، ولكن بأداء باهت للمنتخب.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الأوغندي عند 4 نقاط في الوصافة، ويضمن المنتخب الأوغندي تأهله لدور الـ16 من البطولة.

وفي ذات السياق احتل المنتخب الكونغولي المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك عقب انتصاره برباعية بيضاء اليوم على زيمبابوي صاحب المركز الأخير بالمجموعة، والذي يملك في رصيده نقطة وحيدة.