تقدم "الوطن" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4 يوليو الحالي في مجموعة مختلفة من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.42 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.38 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.