أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من 8 من يوليو بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي بسبب الوضع هناك.

وقالت الشركة في بيان لها: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم".

وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان في أوائل يونيو الماضي، وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم.

و"طيران الإمارات" إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وإيرباص "ايه-380".