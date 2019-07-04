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وزير التنمية المحلية يرحب بأفكار البنك الأوروبي حول منظومة المخلفات الصلبة

وزير التنمية المحلية يرحب بأفكار البنك الأوروبي حول منظومة المخلفات الصلبة

الأمن العام يضبط قاتلي مزارع في أسوان

الأمن العام يضبط قاتلي مزارع في أسوان

إيران تؤكد تصميمها على تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

إيران تؤكد تصميمها على تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

ضبط 20 متهما و6 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 20 متهما و6 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ما تيجي نخرج| حفل بلقيس في درب 1718 وعرض كارمن على مسرح الهناجر

ما تيجي نخرج| حفل بلقيس في درب 1718 وعرض كارمن على مسرح الهناجر

القبض على شخص أثناء التنقيب عن الآثار في المنيا

القبض على شخص أثناء التنقيب عن الآثار في المنيا

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مسابقة يتنافس فيها 50 فنان كاريكاتير.. والجائزة «خروف»

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رائد فضاء أمريكى: رؤيتى لـ«الأهرامات» من الفضاء أعظم تجاربى.. وأعرض صورها فى كل محاضراتى

رائد فضاء أمريكى: رؤيتى لـ«الأهرامات» من الفضاء أعظم تجاربى.. وأعرض صورها فى كل محاضراتى

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