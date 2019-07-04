​ناقش المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسؤولي جهاز المدينة، التحديات التي تواجه الاستثمار بالمدينة، خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، وذلك لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وبحث فرص الاستثمار، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمدينة في مختلف المجالات، ولإيجاد حلول فورية لكافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون بالمدينة.

وذكر المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور، نبذةً عن المناطق الصناعية بالمدينة، تناولت عدد المصانع المنتجة والتي تبلغ 2404 مصانع، وكذا المصانع التي يجري إنشاؤها والتي تبلغ 337 مصنعاً، مشيراً إلى أنه تم رصد عددٍ من التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار بالمدينة، وجار العمل على إعادة توزيع الأدوات والمعدات وتوجيهها للمناطق الصناعية لإنهاء جميع المشكلات.

الشربيني: بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لرفع المخلفات المتراكمة

وصرح رئيس الجهاز، خلال كلمته، بأنه تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لرفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الشاغرة بالمدينة، وتم البدء في التنفيذ، ومن المستهدف أن يتم رفع جميع المخلفات الموجودة بالمناطق الصناعية في أسرع وقت لزيادة فرص الاستثمار بالمدينة، كما أنه جار تقسيم المناطق الصناعية لطرح عقدى نظافة لمواكبة متطلبات العمل بتلك المناطق، كما أنه يتم تحرير محاضر للمصانع المخالفة لقوانين الصرف الصناعي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد أخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي الخاص بالمصانع، لتوفيق أوضاعها طبقاً للمواصفات المنصوص عليها بالقوانين المعنية.

وبالنسبة لأعمال صيانة الطرق بالمناطق الصناعية، أفاد رئيس الجهاز خلال كلمته أنه يجري حاليا طرح أعمال الصيانة للطرق للحفاظ عليها ولتسهيل عملية نقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المصانع، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه محطتان لإنتاج الكهرباء، وجار إنشاء محطة جديدة لتلبية احتياجات المدينة من الكهرباء، ولمواجهة ظاهرة الانقطاع، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنارة بالطرق وجار عمل كافة الإصلاحات بلوحات وأكشاك الكهرباء.

وبالنسبة لإنتاج المياه، أكد رئيس الجهاز، أنه تم تكليف إحدى الشركات بتنفيذ محطة ثالثة لتأمين احتياجات المدينة من المياه، كما أنه جار العمل لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي، لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الغاز الطبيعي لتجاوز العقبات التي تواجه المستثمرين والمواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه يتم الإعداد لطرح تنفيذ وحدة صحية ومركز لعلاج الحروق ونقطة إطفاء.

تجدر الإشارة، إلى أنه شارك في اللقاء الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وصابر الصباحي سرور، عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس عبد المجيد زيد، الأمين العام للجمعية، وممثلو مكتب العمل ومركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.