قالت إيران إنها تنوي الدخول في حوار مع أمريكا حال رفعها العقوبات التي أقرتها على إيران. وقالت إيران إنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وسمح المرشد الإيراني بالشروع في حوار مع واشنطن فطهران ستقوم بذلك، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الإعلان عن إجراءات إضافية للتقليص من التزامات الاتفاق النووي، في 7 يوليو الجاري، موضحا أن طهران لن تبقي تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد 7 يوليو.

وأضاف روحاني أنَّه يمكن لإيران العدول عن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، خلال ساعة واحدة، مؤكدا أن بلاده ستعيد تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، لاستئناف إنتاج البلوتونيوم حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.

إيران: نملك أسلحة سرية فريدة من نوعها.. وأمريكا لم تقدر على مواجهتنا

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أن جيش بلاده يملك أسلحة سرية فريدة من نوعها خاصة بالشعب الإيراني. موضحا: "سنواجه بها الولايات المتحدة إذا فكرت في الحرب ضد إيران، ولتعلم أمريكا أنها لم تعد قادرة على مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترات شديدة وتصريحات متبادلة بشأن الاتفاق النووى والعقوبات التى أقرتها امريكا على إيران. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو الماضي، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، شخصيات بارزة بينها المرشد الأعلى.

واتخذت واشنطن هذه الخطوة بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه كان على وشك تنفيذ هجوم على طهران ردًا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، ومع تزايد التوتر بين البلدين، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بالعقوبات التي قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنها ستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بمليارات الدولارات.