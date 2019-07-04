أصدر المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، اليوم، قراراً بتشكيل أربعة لجان للأمانة العامة لحزب الغد، وجاءت كالتالي:

ـ أولاً - اللجنة العامة للشؤون المالية: أيمن حسن - محمود عبدالجليل الهواري - سمير عبد العظيم عليوة - محمد إمام عبد العزيز - حسن ضوة - مدحت أنور.

ـ ثانيا - لجنة شؤون القبائل: أسامة الهواري - أحمد زغلول - محمود وافي - سعيد الصياد - عبد الحفيظ الروشيد - عبد العزيز عزام - وجيه أبو حجر.

ـ ثالثاً: لجنة تنمية الموارد والعلاقات العامة: مكرم وليم - عصام الشاعر - أعبد العزيز حماد - مها شريف - حنان الطحان - السد العالي فت - كمال شعيب

ـ رابعاً - لجنة الرقابة والمتابعة لشؤون الأمانة العامة: محمود الهواري - فاطمه شعيب - أسامه الرفاعي - حسن ضوة - جمال كامل - رزق مبروك.