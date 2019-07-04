تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الخارجية، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة.

وقال فؤاد في نص طلب الإحاطة اليوم أنّ المحتجزين المصريين هم وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم، اللذان قبض عليهما في نوفمبر من العام الماضي، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة، مستنكرًا منع الزيارات عنهما أو التواصل معهما بأي شكل حتى الآن.

وشدد فؤاد على أنّ استخدام مواطنين مصريين كأداة لتصفية حسابات سياسية، ما هو إلا انتهاك فج للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على حق المتهمين في المحاكمات العادلة، باعتبارها أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم.

وطالب النائب، وزارتي الهجرة والخارجية، باتخاذ إجراء حازم وقوي تجاه قطر، وإلزامها بتقديم ما يثبت توريط الموقوفين المصريين، أو الإفراج عنهما بشكل عاجل، أو ضمان خضوعهما لمحاكمة عادلة حال ثبوت إدانتهما.