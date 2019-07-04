بدء اختبارات القدرات في كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية السبت

أعلنت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019، من السبت المقبل وحتى السبت الموافق العشرين من يوليو الجاري.

من جانبها قالت الدكتورة حنان يشار عميد الكلية، إن اختبارات القدرات يشمل قسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية، منوهة بأن التسجيل لأداء الاختبارات سوف يجري إليكترونيا لتحديد مواعيد أداء الاختبارات في ضوء مجموعة المواد التي درسها الطالب والتوزيع الجغرافي، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg.

وأشار الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشؤون التعيليم والطلاب إلى أن الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات، عليهم الدخول للموقع الإليكتروني وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة.

ويوجه الموقع المحدد الطالب خلال عملية التسجيل ثم يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة إيصال التسجيل والحضور للكلية في الموعد الذي تحدد له بواسطة النظام الإلكتروني على الموقع، ومن ثم يقوم الطالب بسداد الرسوم بالكلية، وأداء الاختبار المحدد له.

وأكد أن الطالب الممتحن عليه إحضار الأوراق المطلوبة أثناء التوجه للكلية لأداء أختبار القدرات، وهي الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات طبعها الطالب من موقع التنسيق، وثمن المظروف 400 جنيه، إضافة إلى 2 صور شخصية مقاس 4×6 سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية.