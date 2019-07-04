أعربت المذيعة الشابة شيماء حمدي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تحققت لحلقات برنامجها التليفزيوني "احلم" الذي يعرض على شاشة قناة "OnE".

وقالت شيماء، في بيان أصدرته لها، إنَّ تواصل الشباب مع فكرة البرنامج ومحتواه الهادف لإلقاءه الضوء على أحلامهم وتقديمها للمجتمع، كان مصدر سعادتها.

وأكدت أنَّ الحلقات الجديدة من البرنامج ستشهد تقديم نماذج لأحلام شخصيات، اجتهدت كثيرًا من أجل الوصول لأهدافها، مبينة أنَّهم بالفعل قدوة للشباب لأنهم لم يتوقفوا لحظة عن العمل وتطوير قدراتهم.

وأوضحت أنَّ البرنامج سيتواصل خلال الفترة المقبلة مع كل من لديهم أحلام، حققوها أو في سبيلهم لتحقيقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وسيعرض مشوارهم على المشاهدين ويساندهم بقوة.

وعن مدى رضاها عن مشوارها الإعلامي حتى الآن، قالت شيماء: "ما زال لدى الكثير من الأحلام، أسعى لتحقيقها، فأنا لن أقف كثيرًا عند نجاح برنامجي، وسأجتهد كثيرا من أجل نيل رضا المشاهدين والمحافظة على ثقتهم وأحلامي بلا حدود في مجال الإعلام".