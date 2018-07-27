أعلنت شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات "أون"، عن توقف بث ON Live الإخبارية بدءا من فجر الغد، وذلك في إطار إعادة هيكلة القنوات التابعة للمجموعة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقناة.

كما جرى الإعلان عن إطلاق قناة ON Sport II لتكون إضافة جديدة لمجموعة قنوات "أون"، و"هو ما يؤكد ويدعم استراتيجية ورؤية المجموعة التي يدخل فيها بشكل رئيسي دعم الرياضة المصرية والمجال الرياضى إعلاميا، وستنطلق قناة أون سبورت 2 على نفس تردد قنوات أون لتأخذ مكان قناة أون لايف بعد توقفها"، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم.

وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين"، في البييان، إن قرار المجموعة بشأن قناة ON Live جاء من أجل أداء أفضل ودعما للاتجاه المستقبلي للمجموعة من خلال قنواتها التلفزيونية، لتقديم ما يتناسب مع مكانة مصر الإعلامية، مؤكداً أن انطلاق قناة "أون سبورت 2" يدعم توجه مجموعة "إعلام المصريين" واستراتيجيتها التوسعية التى تركز على التغطية الإعلامية الاحترافية للرياضات المختلفة بما يخدم توجه الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب.

وأضاف تامر مرسي، أن قنوات المجموعة التلفزيونية ستستمر في تطوير أدواتها وتحسين معاييرها لتقديم محتوى احترافى فى كل المجالات من أجل إعلام مصري يتقدم نحو الأفضل.