"شاكر" يبحث مع نائب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تتطوير قطاع الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Alain Pilloux نائب رئيس ​البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر خلال مرحلةٍ سابقة ، مؤكداً ان ما حدث من إنجازات فى قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة يعد معجزة بكافة المقاييس حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات،

وأكد شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكتى النقل والتوزيع ، وكذلك التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ، والعدادات الذكية

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مما أسفر عن النجاح فى جذب أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1,5 جيجاوات ، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل خلال النصف الثانى من هذا العام.

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة ،

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

وأعرب عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية).

وجدير بالذكر أن هناك تعاون قائم بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حيث يشارك البنك ضمن الجهات الممولة لبعض المحطات الشمسية القائمة فى بنبان ، كما يشارك البنك أيضاً فى تمويل عدد من محطات المحولات ،

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.