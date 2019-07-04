أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية القضايا التي ناقشها المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة مع وفد شركة "دونج فينج" الصينية لصناعة السيارات، برئاسة لي زينجرونج، نائب مدير الشركة، والتي تأتي في ضوء رغبة العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات الكهربائية والتصدير للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر.

وقال "المسعود" في بيان له أصدره اليوم، إن إعلان وزارة الصناعة والتجارة جاء بأن الشركة الصينية تدرس جدياً إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، واستخدامها لأغراض النقل في الجهات الحكومية وسيارات التاكسي، مع إمكانية تصدير هذه السيارات للأسواق الأوروبية، بعد زيادة نسبة المكون المحلي، كما أن العديد من كبريات شركات السيارات العالمية أبدت رغبتها فى إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وهذا دليل على أن مصر يمكن أن تكون مركزا عالميا كبيرا في مجال صناعة السيارات وهى مؤهلة لذلك.

وأشاد بتأكيد الوزير على أهمية أن يكون سعر السيارة مناسباً للمستهلك المصري، حتى يسهل تسويقها، كما أن الشركة يمكنها عقد شراكة مع أحد خطوط الإنتاج التابعة للدولة، وأنه سيتم ترتيب زيارة لوفد الشركة لعدد من خطوط الإنتاج العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر، بما في ذلك شركة النصر للسيارات والهيئة العربية للتصنيع.