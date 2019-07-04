طالب الدكتورسعيد حساسين عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بملاحقة من قاموا بعرض الآثار المصرية لبيعها في معرض لندن قضائيا، بعد فشل المحاولات لوقف بيع قطع الآثار المصرية في لندن.

وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه بعد التأكد من عرض رأس توت عنخ آمون في بريطانيا للبيع بالرغم من كافة الإجراءات التي اتخذت من الخارجية المصرية واليونسكو لوقف هذه المهزلة الأثرية غير المسبوقة.

وتابع: "بريطانيا خذلتنا واستمرت في تنظيم المعرض، مؤكدا ضرورة رفع دعوى قضائية خاصة وأن المعرض البريطاني يستعد لبيع رأس توت عنخ آمون اليوم ولابد من ملاحقة المتورطين قضائيًا وأي جهة تشتري آثار مصرية".