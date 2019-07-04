أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن فوز الدكتور بلال عثمان النادي المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، بجائزة أفضل بحث في مجال جراحة العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019، والمقدمة من الجمعية الدولية السويسرية لجراحة العمود الفقري مناصفة مع الدكتور هاني عبد الجواد مدرس جراحة العظام بجامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور بلال النادي أن تلك الجائزة يتنافس فيها أطباء جراحة العمود الفقري تحت سن الـ40 من كافة بلدان الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن بحثه الذي تقدم به للفوز بجائزة الجمعية الدولية لجراحة العمود الفقري، تناول طريقة مبتكرة لإصلاح التشوه الشديد بالعمود الفقري.

وتابع: تم إجراء هذه الجراحات المعقدة بوحدة جراحة العمود الفقري بقسم جراحة العظام بمستشفى الجامعي بنسب نجاح عالية، تحت إشراف الدكتور فيصل فهمي آدم رئيس القسم والدكتور محمد المشتاوى أستاذ جراحة العمود الفقري، وجرى نشر البحث في مجلة الجمعية الأوربية لجراحة العمود الفقري والتي تعد واحدة من المجلات الطبية الرائدة والمتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

والدكتور بلال النادي حاصل على دكتوراه في إصلاح تشوهات العمود الفقري من جامعة أسيوط عام 2016، وزمالة لإصلاح تشوهات العمود من ألمانيا، وله سبعة أبحاث علمية دولية في مجال جراحات العمود الفقري .

يذكر أن الجائزة سبق وفازت بها الدكتورة ناريمان أبوالعيون مدرس جراحة العظام بالقسم عام 2014، وهو ما يؤكد على ريادة القسم على مستوى الشرق الأوسط .