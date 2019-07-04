عقد الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع وكلاء كليات الجامعة، لشؤون التعليم والطلاب، وشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وشئون الدراسات العليا والبحوث، هنأهم خلاله بإنشاء الجامعة.

وأضاف: الجامعة الآن فى مرحلة البناء وتحتاج جهد الجميع ليكتمل هذا الصرح العلمي الذى يساهم في التنمية المستدامة، التي تقوم بها الدولة في كل القطاعات.

وطالب بضرورة التواصل مع الإدارات بالجامعة لسرعة إنجاز التكليفات وتحقيق مطالب طلاب الليسانس أو البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا، من خلال قطاع خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن جامعة الأقصر بصدد وضع استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، وأيضا صياغة رؤية ورسالة الجامعة لتواكب التطور السريع في التكنولوجيا والبحث العلمي.

وشدد على ضرورة عرض كافة الموضوعات على رئيس الجامعة مباشرة لسرعة الإنجاز في العمل، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج التفكير في إنشاء كليات غير نمطية، تخدم المجتمع الأقصري وتساهم فى نهضة السياحة وحل مشكلة البطالة.