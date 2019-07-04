قال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن امتحانات النقل للدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني، للعام الدراسي 2018-2019، تبدأ بعد غد السبت.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له اليوم، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية تبدأ 17 يوليو الجاري وتنتهي في 22 منه، كما تقرر أن تبدأ امتحانات المحاولة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى 14 يوليو.

وأكد وكيل التعليم، استعداد المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لإجراء امتحانات الدور الثاني، مشددا على ضرورة توفير الجو المناسب للتلاميذ والطلاب لأداء امتحاناتهم، مع منع الغش بصوره كافة، وحضور الموجه المقيم بكل مدرسة.