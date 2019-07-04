سجّل سعر بيع الأسمنت في السوق المحلية استقرارًا سعريًا ليباع الطن بأسعار تتراوح بين 790 و830 جنيهًا للطن.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ هناك وفرة في المعروض بالأسمنت، مشيرا إلى استقرار سعر بيع حديد التسليح لعدد كبير من الشركات ليباع الطن بأسعار تتراوح بين 11.700 و11.900 جنيه.

شعبة مواد البناء: زيادة مخزون الأسمنت 5 أشهر لـ7.1 مليون طن

وأوضح "الزيني"، لـ"الوطن"، أنَّ حكم المحكمة الإدارية لم يؤثر في سعر بيع وشراء حد يد التسليح في السوق المحلية؛ بدعوى أن أسعار الحديد تعلن شهريًا، مبينًا أنَّ مخزون الأسمنت في مصر زاد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنحو 2.3 مليون طن ليصبح إجمالي المخزون 7.1 مليون طن.

وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.

ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدَا من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.