قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، بداية من يوم الأحد 21 يوليو 2019 وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019، استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور.

الماراثون ينطلق 21 يوليو وحتى 4 أغسطس

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدول بالمواعيد الجديدة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

وتجرى الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً.