تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، بشأن إنجازات القطاع خلال العام الماضي، وتضمنت ما يلي.

- الارتقاء بإنتاجية الفدان خلال الموسم الشتوي الحالي بما يحقق مكاسب تتعدي 5 ملايين جنيه عن الأعوام السابقة لحساب قطاع الإنتاج وتشمل الآتي:

1. ارتفاع إيرادات محصول البنجر من 14.5 لـ16.5 مليون جنيه.

2. ارتفاع متوسط إنتاج تقاوي القمح من 11.5 لـ14.20 إردب للفدان ومتوسط إنتاجية تقاوي الشعير من 8 لـ12 إردب للفدان.

3. ارتفاع حصيلة بيع الحاصلات البستانية بالقطاع لتصل لـ7 ملايين جنيه من بيع 3 مزارع فقط بما يعادل حصيلة بيع كل المزارع في الأعوام السابقة.

4. ارتفاع قيمة حق الانتفاع من 8 آلاف جنيه للفدان في الأعوام السابقة لـ14 ألف جنيه بما يحقق ما يقرب من 10 ملايين جنيه إضافية.

5. انخفاض حجم سلف الأعمال من 23 مليون جنيه في الفترة من نوفمبر 2017 حتى يوليو 2018 مبلغ 19 مليون جنيه، مقارنة بذات الفترة عن العام السابق.

6. شراء مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة بأفضل الأسعار ما وفر نحو 5 ملايين جنيه للقطاع.

7. إجراء عمليات الصيانة للمعدات وإصلاح السيارات والآلات الحصاد بما يعادل مليوني جنيه لرفع كفاءة سير العمل في مزارع القطاع.

8. دعم مزرعة شرق العوينات وبداية إنشاء شبكة ري على مساحة 125 فدانا لزراعة النخيل البارحي بتكلفة تتخطئ 1.5 مليون جنيه، وتركيب جهاز ري محوري جديد للتوسع في المساحات المزرعة.

9. حفر وتطهير بئر بتكلفة تتعدى مليون جنيه للتوسع في زراعة المحاصيل وإنتاج التقاوي.

وأضاف أبوستيت أنّ تقرير إنجازات قطاع الإنتاج تضمن أيضا الاهتمام بالإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية والتحصينات، إذ وصلت أعداد القطيع لـ11 ألف رأس بتكلفة تتعدي 12 مليون جنيه، مقابل توفير الأعلاف والتحصينات لتوفير الأضاحي للجمهور، وإيرادات تصل لـ16 مليون جنيه بصافي ربح قدره 4 ملايين جنيه.

وتضمن التقرير تحصيل متأخرات للقطاع لدى الجهات الخارجية والشركات بمبالغ تتعدى 15 مليون جنيه خلال الستة أشهر السابقة، وإنتاج تقاوي الأصناف المحسنة خلال الموسم الشتوي في مساحات تتعدي 3 آلاف فدان من القمح والشعير والفول، ما يدعم صناعة التقاوي في مصر، وجار زراعة الموسم الصيفي بنحو 4 آلاف فدان أرز تقاوي وتجاري لصالح القطاع وشركات التقاوي والإدارة المركزية للتقاوي والمعاهد البحثية، وزراعة نحو 600 فدان قطن لإنتاج التقاوي وإكثار الأصناف الجيدة من خلال شركات إنتاج التقاوي بحق انتفاع قدرة 10600 جنيها بدلا من 8 آلاف جنيه في الأعوام السابقة بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه لصالح قطاع الإنتاج.