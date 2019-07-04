نفى الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، ما تردد حول فساد أمصال الكلاب بمستشفى أبنوب المركزي، وتسببه في إصابة "مريم جيد" 25 سنة بشلل بالمخ، نتج عنه دخولها في غيبوبة.

وكان 3 أشخاص بينهم فتاة، تعرضوا لهجوم من كلب، وجرى نقلهم على أثره إلى المستشفى لتلاقي العلاج في السابع عشر من يوينو الماضي.

حجازي: إجراء تحليل لأمصال المديرية

وقال حجازي إن المصابين تلقوا العلاج من نفس المصل وتعافا تماما، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الأمصال، مضيفا: في حالة تعرض أي شخص للإصابة بالسعار يدخل في غيبوبة لا تتعدى 24 ساعة ويتوفى بعدها، مشيرا إلى أن هذه الحالة أصيبت بعقر الكلب ودخلت غيبوبة منذ أكثر من 17 يوما، ما يؤكد أن هذه الغيبوبة ليست بسبب سعار، مرجحا أن يكون السبب التهاب فيروسي بالمخ وقع، لسبب آخر تصادف مع إصابتها بالعقر.

وتابع: إصابة "مريم" عبارة عن خدش خفيف جدا في الأصبع، مشيرا إلى أن حالتها لا تتوافق مع السعار لأن مصاب السعار يكون يقظ وواعى جدا وإذا دخل فى غيبوبة لا يمر إلا 24 ساعة ويتوفى.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحاليل للأمصال واللقاحات الموجودة، وإرسال عينات للمعامل المركزية بشؤون الصيدلة بالوزارة وفي انتظار النتائج.