أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج "مهارات الإدارة" لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة، للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وذلك من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي إيماناً بالتغيير وأن نهضة الحكومة لا تأتي إلا عن طريق العاملين بها بعد تسليحهم بمهارات الإدارة لإحداث أثر فاعل في أداء الهيئات الحكومية وتحويلها لمؤسسات مؤثرة وداعمة.

الأكاديمية: نهضة الحكومة لا تأتي إلا عن طريق العاملين

وأضافت أنها أعدت البرنامج إيمانا منها بدورها في أعداد الكوادر البشرية في المستويات التنفيذية ورفع كفاءتهم الوظيفية في إدارة العمل وإنجازه على أفضل نحو حتى يصل الى أفضل نتائج ممكنة ووصولهم الى المستوى العالمي.

وتستمر الدراسة بكل دورة في البرنامج ١٠ أيام، يتدرب فيها الموظف على الإتيكيت "أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام" والتعامل مع الجمهور، ومهارات التواصل الفعال والتثقيف المالي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات، ومهارات العمل في الفريق، والإبتكار والتفكير الإبداعي.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، وعلى المستوى والإقليمي والدولي.