حضر السفير محمد جي سوريا القائم بأعمال سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة ومنال ميخائيل محافظ دمياط، اليوم، فاعليات اليوم الثقافي الإندونيسي بمكتبة مصر العامة بحضور وفد من السفارة الإندونيسية بمصر والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر.

المحافظ: الملتقى الثقافي يعكس التعاون بين البلدين في جميع المجالات

وأعربت المحافظ عن سعادتها بالملتقى الثقافي الذي يعكس تعزيز الثقافات بين شعبين البلدين، ومد جسور التعاون والتواصل بين إندونيسيا في جميع المجالات.

وأكدت أن المحافظة تهدف إلى تبادل الثقافات والمعاملات والخبرات في شتى المجالات، منها مجال التعليم الفني وصناعة الأثاث، حيث أن مصر تحتضن كل الثقافات والتي كانت ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع.

وأكد السفير الإندونيسي خلال كلمته، على حرص بلاده على تأكيدا أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية الإندونيسية والتعاون المستقبلي بين البلدين.

وتضمنت فاعليات الاحتفال فقرات فنية واستعراضية توضح الثقافة الإندونيسية و المصرية، واختتمت بتبادل الدروع بين المحافظ والسفير.