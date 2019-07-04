"بلومبرج": البنك الأهلي الأول في السوق المصرفي بمصر

أظهر تقييم أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك، خلال النصف الأول من 2019، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية، عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة بقيمة إجمالية وصلت إلى 21 مليار جنيه مصري.

وقال البنك، في بيان اليوم، أنه حصد أيضا المركز السادس على منطقة الشرق الأوسط عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها، وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يوفر جميع التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات، ومستمر في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.

وأضاف "عكاشة"، أن البنك دائما ما يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، الذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، مواد البناء، المقاولات، الأغذية والتنمية العقارية، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وتوفير كثير من فرص العمل بما يدفع بعجلة التنمية.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأعرب "أبو الفتوح" عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة.

وأشار شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إلى أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية، يرجع بشكل أساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض.

وأكد "رياض"، أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والتفاهم والتناغم بين كة البنوك.