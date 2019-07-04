وصل عدد من المشاركين في مؤتمر "قادة التعليم العالي بأفريقيا"، والذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية".

ووصل اليوم رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية الدكتور أورلاندو أنتونيو، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، الدكتور ايتيان أهيلي، وعدد من المشاركين بالمؤتمر الأفريقي.

ومن المقرر أن يحضر المشاركون قبل انطلاق المؤتمر؛ عددًا من ورش العمل التحضيرية التي تعقدها جامعة الأزهر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، حيث تعقد أولى الورش يومي 6 و7 يوليو، وتدور حول "معارف ومهارات جودة التعليم العالي للقرن الـ21"، بينما تقام ورشة عمل أخرى على هامش المؤتمر وبعد انتهائه يومي 15 إلى 18 يوليو عن "القيادة الجامعية والشفافية والتعاون الدولي".

ويعقد المؤتمر لأول مرة في مصر، متزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.