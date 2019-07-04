جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في سرقة "توك توك" بالإكراه بدائرة القسم.

يذكر أن قوات الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط 3 عاطلين أثناء محاولتهم سرقة "توك توك" بالإكراه في منطقة البدرشين.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن المتهمين استدرجوا الضحية بحجة توصيلهم إلى منطقة زراعية، وفي أثناء ذلك أشهر أحد المتهمين فرد خرطوش، وهدد الضحية لسرقة "التوك توك"، إلا أن السائق استغاث بالمارة الذين أسرعوا إليه وأبلغوا رجال الشرطة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.