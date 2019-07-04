محاولات عديدة قامت بها مصر من أجل إيقاف المزاد الذي تقيمه دار "كريستيز"، لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، بينها رأس الملك توت عنخ آمون، إذ سبق وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية، لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأعلنت الآثار خطتها لاسترداد القطع، وقبل انطلاق المزاد كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أنّ التمثال الأثري المعروض في "كريستيز" بلندن لا يعود للملك الفرعوني الصغير، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعرض فيها قطع أثار مصرية للبيع في مزادات علنية.

دار كريستنز تعرض رأس "سخمت" للبيع 2017

أقامت في يوليو 2017، مزاد على رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوة الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية، وفقا لموقع سكاي نيوز.

50 قطعة أثرية مصرية عرضتها دار مزادات بونهامز في 2016

توجد في لندن في 6 من يوليو 2016، مزادًا على عدد من القطع الأثرية التي ترجع إلى حضارات وعصور مختلفة، ومن ضمنها قطع من الآثار المصرية تعود لحقب مختلفة بجانب تنوعها ما بين تماثيل وقطع خشبية، وفاق عدد هذه القطع المعروضة الـ50 قطعة، ومن أهم تلك القطع المعروضة لوحة من الحجر الجيري تعود للملك أخناتون.

وبالإضافة إلى مجموعة من الكارتوناج وقطعة خشبية كانت جزءا من أحد التوابيت وتعود تلك القطعة للعصر البطلمي، وسجل على اللوحة سطر أفقي من الخط الهيروغليفي عبارة عن صيغة تقدمة القرابين وألقاب صاحبة التابوت، والتي تدعى "تا حرت"، وتمثال عبارة عن رأس فقط لأحد الكهنة ويعود لعهد العصر الصاوي الذي اشتهر بانتشار تلك النماذج الفنية من التماثيل، والتمثال مصنوع من الجرانيت، بجانب كل ذلك تم عرض قطع أخرى تعود لملوك مصر القديمة، وبعض التمائم وتماثيل الأوشابتي.

مزاد آخر لصالة "بونهامز" للمزادات العالمية، أقيم في 28 نوفمبر 2018، والذي حوي نحو 60 قطعة أثرية، من أبرزها جدارية مصرية قديمة عن الإغاثة، يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترليني، إضافة إلى عرض قطعين من الفخار المصري القديم يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني، وقطعة مصرية قديمة تشبه المعلقة يقدر ثمنها ما بين 1500 إلى 2500 جنيه إسترليني، حسب سبوتنك.

متحف "نورثامبتون" يعرض الكاتب "سخم كا" بـ15.76 مليون جنيه إسترليني

بيع في يوليو 2014 تمثال الكاتب "سخم كا" في يوليو 2014 بمبلغ 15.76 مليون جنيه إسترليني في صالة مزادات كريستيز في لندن، بعد أن كان يُتوقع بيعه بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني، وأدى البيع إلى احتجاجات وانتقادات في بريطانيا.

والتمثال يصور الكاتب "سخم كا" جالسا وممسكًا بمجموعة من البردي، وبجانب قدميه نرى زوجته التي تدعى "ست مرت" ممسكة بقدمه، التمثال يعود لعصر الدولة القديمة ومصنوع من الحجر الجيري ويبلغ طوله نحو 75 سم، وقد خرج التمثال من مصر عام 1849 وذلك في أثناء رحلة سبينسر كومبتون "ماركيز نورثامبتون"، وقد أهداه ابنه إلى متحف نورثامبتون في 1870.

وفي 4 ديسمبر الماضي، أقيم مزاد لـ5 قطع أثرية ضمت تمثالا من الحجر الجيري لرجل، من أوائل الأسرة الثامنة عشر، من فترة حكم أحمس أو أمنحتب الأول، ويرجع تاريخه ما بين 1539 إلى 1493 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.