تستعد جامعة عين شمس، لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكلية التربية النوعية بالعباسية من خلال التسجيل الالكتروني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019 وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتكون اختبارات القدرات الفنية عبارة عن امتحان نظري لمدة ساعة بشأن معلومات ثقافية في الفن وامتحانين في الرسم والتصميم، واختبار قدرات الموسيقى يكون ايضا عبارة عن امتحان نظري لمدة ساعة بشأن معلومات ثقافية في الموسيقى يليه امتحان اداء سمعي من قبل لجان متخصصة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب عن طريق شبكة الانترنت:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

ستظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

فضلا عن أنه بعد أيام قليلة سيسدل الستار على امتحانات الثانوية العامة، وتنطلق أعمال التنسيق الالكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، وتسير إدارة الجامعة على قدم وساق للتجهيز لبدء ماراثون تنسيق الثانوية العامة خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك www.tansik.egypt.gov.eg، حيث تم تجهيز 14 معملا للحاسب الآلي يشملون 306 جهاز كمبيوتر وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية وكلية الزراعة بشبرا الخيمة وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية ومعامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق.

وأكدت الجامعة أنه سيتم الاستعانة بالعاملين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا للمواعيد التي تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الغالب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.