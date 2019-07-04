شهد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الزمالة، بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وسمير عبدالناصر أمين عام الجامعة وأمين صندوق الزمالة، وناصر العادلي مدير الصندوق، لاستعراض الحساب الختامي للصندوق المعتمد من مراقب الحسابات.

وأوضح عبدالناصر أنّ الصندوق نجح بفضل جهود أعضائه وبتوجيهات رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق من تحقيق فائض في الميزانية مع تغطية كل المصروفات.

وأعلن رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنّه في ظل المركز المالي الجيد للصندوق، سيتم عقد جمعية عمومية يوم 25 يوليو الحالي في مدرج كلية الحقوق، للتصويت على إمكانية تحريك الميزة التأمينية وزيادتها، بما يحقق صالح المشتركين في الصندوق، كما سيتم دراسة عدد من أوجه الاستثمار المتنوعة التي تتيح تعظيم الاستفادة من الفائض المالي للصندوق.