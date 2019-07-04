تمكنت مباحث قنا، من ضبط المتهم بسرقة صرافة بنك في الأقصر، اليوم، من خلال نصب كمين له على مدخل القناوية بمركز قنا وبحوزته المبلغ المسروق.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط أحمد السيد عبد المحسن، 23 عاما، متهم بسرقة 220 ألف جنيه من أحد البنوك بمحافظة الأقصر، لسرقته إحدى الحقائب أثناء قيام موظف بالبنك بشحن ماكينة الصراف الآلي.

وبحسب مصدر أمني، تبين أنه هرب إلى قنا وجرى إعداد أكمنة وضبطه في مدخل قرية القناية بمركز نجع حمادي أثناء استقلاله سيارة ربع نقل محملة بثمار المانجو وضبط بحوزته مبلغ 220 ألف جنيه التي سرقها من البنك وجرى ترحيل المتهم لمديرية أمن الأقصر.

كان أمن الأقصر تلقى بلاغًا، الثلاثاء الماضي، يفيد سرقة أحد الأشخاص خلال تواجده داخل أحد البنوك بمنطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، حقيبة بداخلها مبلغ مالي من موظف داخل البنك قبل وضعها داخل ماكينة الصرف الآلي، وفر هاربًا في الحال واستقل دراجة بخارية متوقفة خارج البنك.