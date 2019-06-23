ألقى فريق مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، القبض على حداد كسر ماكينة صراف آلى وسرق 450 جنيها الموجودة في الماكينة.

تلقى العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من "عاملين بإحدى شركات نقل الأموال" يفيد بأنه أثناء قيامهما بتزويد ماكينة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك بدائرة المركز لاحظا وجود تلف بصندوق الخزينة الخلفي الخاص بدرج الأموال المرتجعة، وما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة لجرد الأموال بالماكينة عن وجود عجز قدره 450 جنيها من الدرج الخاص بالمرتجع وتبين تلف الماكينة بالكامل وعدم صلاحيتها للاستخدام.

شُكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وهو حداد، 34 سنة، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بالغنايم غرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "صاروخ كهربائي"، فتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.