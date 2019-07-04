وزيرة الاستثمار تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المهندسين الاستشاريين، وجامعة نيابوليس القبرصية، وذلك في إطار مبادرة "من الجامعة إلى العمل"، ضمن مبادرات الاستثمار في العنصر البشري.

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قدرات الشباب من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية التي تؤهلهم لسوق العمل بالداخل والخارج، ومن المستهدف أن يستفيد من الاتفاق نحو 570 طالبًا وطالبة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

ووقع كل من الدكتورة نيفين عبدالخالق، نائب رئيس شركة المهندسين الاستشاريين، والدكتور بانتليس سكلياس، رئيس جامعة نيابوليس القبرصية، بحضور إليكى بوتونوس، رئيس شركة جاما إنفست اليونانية والممثل الرسمى لجامعة نيابوليس في مصر، ونيكولاس سارليس، مدير مشروعات مجموعة ليبتوس، المالكة لجامعة نيابوليس القبرصية، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي.

وقالت نائب رئيس شركة المهندسين الاستشاريين، إنه تخرج من المبادرة منذ بدايتها في عام 2010 حتى الآن حوالي 5500 خريج شقوا طريقهم بنجاح في سوق العمل الهندسي داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتيح تبادل الخبرات التدريبية، وتأهيل شباب المهندسين المصريين للمنافسة في سوق عالمي متطور، تتغير احتياجاته باستمرار.

570 طالبًا وطالبة بكليات الهندسة يستفيدون من الاتفاق

وأوضحت نيفين عبدالخالق، أنه تم مناقشة بناء فرع لجامعة نيابوليس القبرصية في مصر، للاستفادة من الخبرات الأوروبية في كافة المجالات، وتم مناقشة إطلاق مبادرة جديدة لتدريب خريجيين من كليات أخرى خاصة كليات التجارة.

وأكد الدكتور بانتليس سكلياس، رئيس جامعة نيابوليس القبرصية، أن التعاون بين الجامعة ومصر يشمل تقديم 33 منحة دراسية للدراسات العالية بالجامعة في قبرص، مدعومة كليًا وجزئيًا في مجالات مرتبطة بالهندسة، مثل إدارة الأعمال وتقييم العقارات، حتى يصبح المهندس المصري مؤهل لإدارة كافة جوانب عمله، فضلًا عن أشكال التعاون الأخرى من تدريب وتدريس.

ورحب الدكتور بانتليس سكلياس، بتوسيع التعاون ليشمل مجالات البنوك والمحاسبة لنقل الخبرات القبرصية والأوروبية لدى قبرص في هذه المجالات.