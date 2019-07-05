تستعرض "الوطن" متوسط أسعار بيع الأسماك في الأسواق، اليوم، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ، وجاءت أسعار السمك على النحو التالي:

سمك مرجان

وصل سعر كيلو سمك المرجان لـ75 جنيها.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 65 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و35 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر سمك الماكريل بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 160 و230 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 60 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

جاء سعر السمك قشر بياض فيليه 180 جنيهًا للكيلو.