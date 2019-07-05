أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الإلكتروني مواعيد رفع أذان الصلوات الخمس، اليوم الجمعة، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:36
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:30
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:04
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:14
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:33
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 3:14
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 3:43
أذان المغرب 7:08
أذان العشاء 8:42
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 3:09
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:55
أذان العشاء 8:27