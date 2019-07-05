أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الإلكتروني مواعيد رفع أذان الصلوات الخمس، اليوم الجمعة، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:30

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:14

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 3:14

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 3:43

أذان المغرب 7:08

أذان العشاء 8:42

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 3:30

أذان المغرب 6:55

أذان العشاء 8:27