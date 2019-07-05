أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراضه وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من صنعاء تجاه مطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي ودعم الشرعية في اليمن، قد أكد أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأشار إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".