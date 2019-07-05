ريهام عبدالغفور: والدي لم يتوسط لنجاحي.. و"فارس بلا جواد" سر زواجي

إشادة بالغة من الفنان القدير أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية سابقًا، بمستوى جميع طاقم مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض خلال السباق الرمضاني الماضي، على لسان ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، حيث ذكرت أن والدها أحب النجاح والاختلاف الذي حققه المسلسل.

وأضافت "ريهام"، أثناء حوارها ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر راديو "نجوم إف إم"، أنها واجهت صعوبة في تقديم نفسها على الصعيد الفني، حيث ترى أن كثير من المواطنين يُطلقون مبررات استباقية قبل مشاهدة أي عمل فني، ويرجعون الفضل في نجاحها ودخولها المجال الفني لوالدها.

وأكدت أن والدها لم يقدم لها أي مساعدة، وصادف أن العام الذي حصل فيه علي منصب نقيبًا للممثلين لم تُشارك فيه بأي أعمال فنية.

وعن مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواد"، ذكرت أن هذا المسلسل حقق لها ما لم يحققه العديد من الأعمال التمثيلية الأخرى، بالرغم من مشاركتها في المسلسل بعشرة مشاهد فقط.

وتابعت: "فارس بلا جواد يمثل لي أجمل ذكرى في حياتي، وهي ذكرى زواجي من شريف الشبكي"، حيث قرر أن يتزوج منها أثناء مشاهدته لأحد مشاهدها على التلفاز، وسأل شبكي زميلته عليها وبعد خمس سنوات بالصدفة رآها في مكان عام، وبعدها قام بالزواج منها.