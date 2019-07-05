ورد النيل يحجب مياه الشرب عن أهالي بورسعيد يوما كاملا

قال مصدر مسؤول بمحطة الرسوة لتحلية مياه الشرب في بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، إن سبب انقطاع مياه الشرب عن منازل المحافظة على مدار يوم كامل هو تراكم ورد النيل في ترعة الإسماعيلية، ما ترتب عليه انسدادها بالكامل.

وأضاف المصدر، أنه تم التواصل مع مسؤولي الشركة القابضة لإزالة ورد النيل، وهو ما تم بالفعل، ودخلت المياه للترعة وبدورها إلى محطة المياه، وستصل المنازل خلال ساعتين تدريجيا.

من جانبهم أبدى الأهالي استياءهم من انقطاع المياه المتكرر، مطالبين هيئة قناة السويس أن تتولى إدارة محطة ضخ المياه العكرة بالقنطرة، التى تشرب منها بورسعيد بالكامل، خاصة في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وترجع الشركة السبب إلى انقطاع الكهرباء أو عطل بطلمبات الضخ، منددين بإهمال الشركة في إزالة ورد النيل قبل انتشاره بالترعة.