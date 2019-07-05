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تشكيل لجنة للمشاركة المجتمعية في مصر الجديدة

تشكيل لجنة للمشاركة المجتمعية في مصر الجديدة

إحالة مسجل خطر بتهمة قتل خفير أسفل كوبري الدقي للجنايات

إحالة مسجل خطر بتهمة قتل خفير أسفل كوبري الدقي للجنايات

حبس سائقين 4 أيام بتهمة الإتجار في المخدرات

حبس سائقين 4 أيام بتهمة الإتجار في المخدرات

ورد النيل يحجب مياه الشرب عن أهالي بورسعيد يوما كاملا

ورد النيل يحجب مياه الشرب عن أهالي بورسعيد يوما كاملا

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