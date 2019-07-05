أوغلو يعلن عن مشروعات جديدة في إسطنبول.. وأردوغان يختلق أزمات لعرقلته

بعد فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات، 23 يونيو الماضي، بفارق 800 ألف صوت تقريبا عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، بدأت الأنظار تتجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكيف ستكون خطته البديلة لتعويض خسارته.

ومع بدء أكرم إمام أوغلو عمله بشكل رسمي بعد استلام محضر تنصيبه رئيسًا للبلدية، بدأ السؤال يتردد: "هل هناك جهود لإفشال إمام أوغلو؟"، يبدو أن الحزب الحاكم قد ضغط على الزر لخلق مشكلات عديدة في وسائل المواصلات العامة بشكل غير مسبوق، حسب صحيفة "زمان" التركية.

بدأت الأزمات في وسائل المواصلات في اليوم التالي للانتخابات، إذ بدأت خطوط الحافلات والمترو والترماي والحافلات المفصلية تعمل بشكل جزئي حسب مخطط العمل في عطلات نهاية الأسبوع، بالرغم من أن يوم الاثنين كان بداية الأسبوع، ما أدى إلى انتظار المواطنين أكثر من 12 دقيقة في محطات المترو، بينما وصلت مدة الانتظار على محطات الحافلات من 25 إلى 45 دقيقة، وتسبب في حالة من التكدس والازدحام الشديد في وسائل المواصلات العامة.

كما لاحظ المواطنون أن سائقي المترو والترماي انطلقوا بقطاراتهم دون تشغيل أجهزة التكييف، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في إسطنبول، زاعمين أن المكيفات عاطلة لا تعمل.

ولم تقتصر العراقيل عند هذا الحد، وإنما وصلت إلى إلغاء خطوط الحافلات المتجهة إلى مطار إسطنبول من البلدات المختلفة، بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى حدوث خطأ مفاجئ في نظام محاسبة الركاب الخاص بكارت إسطنبول، ليتم تحصيل أموال زائدة من المواطنين.

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المفاجئات في سبيل عرقلة رئيس بلدية إسطنبول الجديد، الذي بات الاسم الأبرز في المشهد السياسي التركي في الآونة الأخيرة.

وكان أردوغان قد هدد إمام أوغلو قبل إجراء الانتخابات بأنه لن يستطيع العمل لو فاز برئاسة بلدية إسطنبول، مشيرا إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية يشكلون الأغلبية في مجلس البلدية، في تلميح منه إلى أنهم يخططون لعرقلة صدور قرارات من المجلس حتى يفشل إمام أوغلو في مهمته وتسوء سمعته أمام سكان إسطنبول.

فيما أعلن رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، عن مشروع جديد يخدم المواطنين المترددين على مدينة إسطنبول، كأول المشروعات التي سيقوم بتنفيذها في فترة رئاسته لبلدية المدينة.

وأوضح إمام أوغلو، أنه سيشيد مرفأين جديدين لحافلات التنقل بين المدن، قائلًا: "منطقة أسانلر كبيرة للغاية، تاريخ مرفأ الحافلات هنا يعود إلى ما بين 27 و28 عاما، وقد انتهت مدة التعاقد الموضحة بنظام POT قبل يومين أو ثلاثة أيام، سنقوم بتشييد مرفأ جديد في منطقة كورت كوي، والثاني في منطقة خادم كوي، كما سيتم تدعيم إسطنبول بمرافئ حافلات صغيرة".

وأشار أوغلو، خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على قناة "Halk TV"، إلى أن العقد الخاص بمرفأ حافلات أسانلر قد انتهي، قائلا: "سأحول هذه المنطقة إلى مركز إنتاجي لتوظيف أكبر عدد من المواطنين، شنت قوات الأمن مداهمة هناك، كان كل شيء سيئا للغاية، تحولت المنطقة إلى مركز للجرائم، وتؤثر على بلدة جونجوران المجاورة، وتؤثر أيضا على أسانلر وبايرام باشا".