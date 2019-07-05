أوغلو يعلن عن مشروعات جديدة في إسطنبول.. وأردوغان يختلق أزمات لعرقلته

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صامويل كافور: مصر وغانا الأقرب للنهائي

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بوفون وجدول أمم أفريقيا ونهائي كوبا أمريكا.. أبرز تريندات "جوجل"

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7 قرارات وافقت عليها الحكومة اليوم.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور

7 قرارات وافقت عليها الحكومة اليوم.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور

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