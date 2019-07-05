كشف الفنان محمد عبدالرحمن سبب تسميته بـ"توتا"، المعروف بها في الوسط الفني ولدى جمهوره، قائلا إن أحد أصدقائه بكلية حقوق عين شمس هو من أطلق عليه الاسم منذ الدراسة، وعندما قابله مرة أخرى مؤخرًا وسأله عن السبب لم يتذكّر.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال استضافته على شبكة "نجوم إف إم"، أن الإفيه في الأدوار الكوميدية يجب أن يكون طبيعيا من الممثل وخارج من داخله، متابعا: "في حاجات بتبقى مكتوبة على الورق بتتقال، وسواء ده أو ده لو مفيش مخرج كويس لا ده هيبان ولا ده هيبان، الواحد بيفرح أوي لما إيفيهاتي بتتكرر، فمعناها إني علمت مع الناس".

وأكد أنه يُحضر حاليًا لفيلم "لص بغداد" مع محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبدالوهاب، إخراج أحمد خالد موسى.

وأوضح أنه لا يسعى للبطولة المطلقة: "اتعرض عليا من سنتين بطولة مطلقة، لكن لما يكون مش متأسسلها كويس هتكون خطوة تضرني، والدور الأول مش هو اللي بيفرق معايا، المهم إني بعمل دور بحبه ومبسوط فيه.. أنا بحب أبقى جوكر، يعني الناس ما تعرفش مكاني فين، ممكن أبقى بعدّي بس في الفيلم لكن دور حلو".