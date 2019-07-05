حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي يتزامن مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، حذر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تزيد درجة الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.

وأوضح عبدالعال، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ39 درجة.

ونصح مشجعي المنتخب الوطني المصري باصطحاب واقيات الرأس والقبعات والشمسيات، مع ضرورة اصطحاب زجاجات المياة الباردة.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري بمنتخب جنوب أفريقيا، السبت المقبل، في إطار دور الـ16 للبطولة، ومن المقرر أن ُتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، السبت 12 ظهرًا، وسيغلق الـ8 مساءً.