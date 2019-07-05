تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس 4 يوليو، في مصر والوطن العربي، والتي تأتي على النحو التالي:

افتتاح مقر الهيئة العامة للكتاب بلبنان

تفتتح وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وسفير مصر لدى لبنان السفير نزيه النجاري، مقر الهيئة العامة للكتاب بلبنان، وذلك بعد نجاح الوزارة في استعادة فرع الهيئة العامة للكتاب في شارع الصيداني بمنطقة الحمراء برأس بيروت، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

4 مؤتمرات صحفية لمدربي منتخبات متأهلة لدور ال16 من الكان

تقام 4 مؤتمرات صحفية لمدربي 4 منتخبات متأهلة لدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، حيث تبدأ فى الحادية عشر صباحا لمنتخب نيجيريا، يعقبه في الثانية عشر إلا ربع لمنتخب الكاميرون، وفى تمام الثانية عشر والنصف يقام المؤتمر الصحفي لمنتخب مدغشقر، وتختتم المؤتمرات بمنتخب الكونغو الديمقراطية في الواحدة والربع.

قافلة طبية بمستشفى باريس

تنظم جامعة أسيوط قافلة طبية بمستشفي باريس المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

5 قوافل دعوية في محافظات مصر

تطلق وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: مطروح، المنيا، البحيرة، والبحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

المغرب تلاقي بنين على ستاد السلام

يلتقي منتخبا المغرب وبنين، في السادسة مساء، على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

أوغندا يقابل السنغال على ستاد القاهرة

يلتقي منتخبا أوغندا والسنغال، في التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.