استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل مساء اليوم، منتخب المغرب بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وكان في استقبال منتخب المغرب قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكره القدم، على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.