تصدر دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الثانية من "ديوان الأنصاري- الأعمال الكاملة" للشاعر أيمن صادق زيدان، تمهيدا لطرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، وذلك بعد إصدار الطبعة الأولى عام 2006.

والشاعر محمد عبدالمنعم الأنصاري (مايو 1929 - فبراير 1990) من كبار شعراء الإسكندرية في العصر الحديث، ومن جيل الروَّاد فيها، إلى جانب الشعراء عبدالعليم القباني، وأحمد السمرة، وإدوار حنا سعد، ومحمود العتريس، ومحمد برهام.

أخلص الأنصاري للقصيدة العمودية حتى صار من كبار أعلامها في الوطن العربي، إلى جانب كونه أكثر أبناء جيله تأثيرًا في الشعر السكندري، وقد ترك ثلاثة دواوين شعرية صدرت في حياته، هي: أغنيات الساقية، على باب الأميرة، وقرابين، وقد ضمت الأعمال الكاملة هذه الدواوين الثلاثة إلى جانب ديوانه الرابع "مواجهة"، الذي جمعه الشاعر أيمن صادق مع عدد غير قليل من قصائد الشاعر التي لم تُنشر من قبل.

يقول الشاعر أيمن صادق، محقق الديوان، في مقدمة التحقيق: "لم يكن الأنصاري مجرد شاعر كبير تتوسل به القصيدة العربية إلى آفاقها الأرحب والأقدس، إذ أوقف عليها توهج عمره وألق نزيفه، لم يكن مجرد شاعر كبير تستقطب حضرته فحول شعراء عصره مصريين وعرباً، لينعقدوا ألقاً على جيد الإسكندرية، لم يكن مجرد شاعر كبير انغرست وردتُه فى وجدان حتى من اختلفوا معه ولم يستطيعوا -بالرغم من سواد جحودهم – أن يطفئوا عبيرَه فيهم، فتجلَّى حتى فى أدائهم الشعرى، لم يكن الأنصارى مجرد شاعر كبير.. الأنصارى هو كبرياء القصيدة وعنفوانها".