بعد تحريك أسعار البنزين.. 13 نصيحة لقائدي السيارات لتقليل الاستهلاك

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة كالتالي:

أسعار الوقود الجديدة

البوتاجاز المنزلي 65 جنيها للأسطوانة المنزلي، و130 جنيها للأسطوانة التجاري.

البنزين

بنزين 95.. 9 جنيهات للتر.

بنزين 92.. 8 جنيهات للتر.

بنزين 80.. 6.75 جنيه للتر.

الكيروسين.. 6.75 جنيه للتر.

السولار.. 6.75 جنيه للتر.

الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر - 30 مترا مكعبا) 235 قرشا/م3.

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترا مكعبا - 60 م3) 310 قروش/م3.

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترا مكعبا) 360 قرشا/م3.

وتقدم "الوطن"، 13 نصيحة تساعد على توفير معدل استهلاك معدلات البنزين بشكل يومي.

1 – المحافظة على دورية الصيانة للسيارة في مواعيدها، وعلى السيارة في أفضل حالاتها.

2 – تغيير "الفلاتر" بشكل منتظم.

3 – فحص ضغط الإطارات من فترة لأخرى، حيث يعمل زيادة ضغط الهواء بداخل الإطارات على تقليل مقاومة جسم السيارة للهواء في أثناء سيرها.

4 – العمل على تخفيف وزن السيارة عن طريق التخلص من أي متعلقات غير مهمة في شنطة السيارة.

5- تقليل تشغيل جهاز التكييف داخل السيارة بقدر الإمكان، واستخدامه عند الضرورة، وفتح النوافذ عند السير على سرعات قليلة.

6 – البحث عن أماكن الظل لركن السيارة أو استخدام "شماسة السيارة" لمنع دخول أشعة الشمس تقليلا لارتفاع درجة حرارتها، ما يؤدي إلى تقليل استخدام التكييف أيضا.

7 – إغلاق المحرك عند التوقف في حالات الانتظار والأماكن المزدحمة وإشارات المرور، حيث أن عمل المحرك دون استخدام فعلي ما هو إلا حرق للوقود بلا فائدة.

8 - إذا كانت السيارة حديثة، لا داعي لتسخين المحرك في البداية قبل التحرك.

9 – استخدام الـ GPS في الوصول إلى الطرق غير المعروفة بشكل مباشر، لتوفير الوقود المستخدم خلال البحث عنها.

10 - عدم استخدام الفرامل بشكل مستمر ودون داعي أو للتوقف المفاجئ، لأنها سلوكيات تعمل على زيادة استهلاك الوقود.

11 – رفع السرعة بشكل تصاعدي والإبقاء على القيادة بسرعة ثابتة، وتجنب الإسراع المفاجئ، حيث يزداد معدل ضخ البنزين عند الضغط بقوة على دواسة البنزين.

12 – محاولة السير في الطرق الممهدة والمستوية، والابتعاد عن الرملية منها بقدر المستطاع، حيث تعمل زيادة مقاومة السيارة على زيادة استهلاك البنزين.

13 - ضرورة تنظيف خزان الوقود من فترة لأخرى باستخدام المواد المخصصة للتخلص من الشوائب والترسبات بداخله.