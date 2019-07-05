أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، تحريك أسعار الوقود ، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز

المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين

6.75 جنيه للتر

السولار

6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3