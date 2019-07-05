تناولت قناة "إكسترا نيوز"، الانهيار الذي يشهده الاقتصاد التركي، والتدني المستمر في سعر وقيمة الليرة التركية، وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي إن الليرة التركية في تدني مستمر وتشهد انخفاض كبير وملحوظ.

وشرح كريم العمدة، أثناء مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه وفقا للمؤسسات الاقتصادية فإن الاقتصاد التركي يفقد ما يقرب من 10 مليار دولار شهريا من الاحتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف العمدة أن القيادة التركية تتعامل مع الملف الاقتصادي بعيدا عن النظرية الاقتصادية السليمة.

فيما قال هاتفيا الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف إن الاقتصاد التركي تراجع في عام 2018 بصورة كبيرة ليسجل معدل نمو 2.6 %، وهو تراجع كبير جدا.

واستكمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاقتصاد التركي يشهد ارتفاع كبير في معدلات البطالة تخطت 16% بالإضافة لانهيار كبير في الليرة التركية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار مسعود إلى أنه هناك تدخلات سلبية من الحكومة التركية في السياسات النقدية للبنك المركزي وهو ما ترتب عليه فقدان البنك المركزي لاستقلاليته في اتخاذ السياسات النقدية المناسبة.