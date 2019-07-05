قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن عددا من المحافظات حررت محاضر، مساء أمس، ضد بعض الممارسات السلبية لعدد من أصحاب محطات البنزين في عدد من المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قاسم لـ"الوطن"، أن القائمين على تلك المحطات سعوا إلى تخزين البنزين، ووقف بيعه للسيارات، انتظارا لإعلان أسعار البنزين الجديدة- قبل تطبيق الشريحة الأخيرة لتحريك الأسعار- ولكن تم الوقوف لها بحزم.

وأضاف أن المحافظين وسكرتيري العموم بالمحافظات، موجودون الآن في الشوارع، لمتابعة الموقف بالأسواق والمحطات والمواقف، لعدم السماح باستغلال المواطنين أو زيادة أسعار السلع وتعريفة المواصلات بشكل عشوائي.

وأكد وجود متابعة على مدار الساعة مع المحافظات، من خلال غرفتي عمليات "الوزارة، ومجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه يتم حاليا وضع تعريفة خطوط المواصلات الداخلية بمعرفة كل محافظة، بعد تحريك أسعار الوقود.