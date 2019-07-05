حملة تركية لإزالة الأسماء العربية من المحال التجارية

أعلن مكتب محافظ مدينة "إسطنبول" التركية أنه وجه إنذارا إلى المئات من المحلات التجارية بسبب استخدامها للافتات باللغة العربية بدلا من التركية، ودعاها للالتزام بالقوانين ذات الشأن، وفقا لما نقلت صحيفة "حرييت" التركية.

وجاء في بيان للمكتب أنه بدأ العمل حتى تكون أغلبية اللافتات باللغة التركية، وأشير إلى أنه سيتم تغيير اللافتات في 39 منطقة في مدينة ومحافظة إسطنبول.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال في أحياء "فاتح" و"زيتون برنو" و"بيرم باشا"، التي يعيش فيها العديد من المهاجرين.

ويشار إلى أن نحو 98 محلا تجاريا في "زيتون برنو" و38 في "بيرم باشا" لا تتطابق مع المعايير.

جدير بالذكر أن التشريعات التركية تنص على أن لافتات المحلات التجارية يجب أن تكون باللغة التركية بنسبة 75%، ويمكن أن تكون الـ 25 المتبقية من اللافتة بلغات أخرى.