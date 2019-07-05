كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم، إجراءاتها بمحيط محطات الوقود ومواقف السيارات على مستوى المحافظة، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، وانتشرت قوات الأمن بمحيط المحطات تحسبا لوقوع أي مشادات بين قائدي السيارات وأصحاب المحطات، وبمحيط المواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، لرفع تعريفة الركوب بما يزيد على المعدل الطبيعي، لحين صدور قرارات بتعديل التعريفة، كما انتشر رجال المرور أيضا بمحيط المواقف ومحطات الوقود بالتنسيق مع ضباط المباحث.

وشدد المحافظ اللواء هشام آمنة، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالوحدات المحلية للمدن والمراكز والمديريات الخدمية خاصة التموين، لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات بعد زيادة أسعار الوقود، وتنفيذ حملات على المحطات والمواقف، للتعامل مع أي مخالفات.

وقال اللواء هشام آمنة، إن مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين، شنت حملات مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة، في إطار الجهود المبذولة لمراقبة أعمال محطات بيع الوقود، والتأكد من التزامها بعدم تجميع كميات من الوقود أو امتناعها عن البيع واستغلال الظروف والعمل على تخزين كميات من السولار والبنزين للإتجار بها والتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط محطة وقود بدمنهور، لامتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر، ومحطة بحوش عيسى، لتجميعها 6000 لتر سولار و4000 لتر بنزين، ومحطة بأبو المطامير، لامتناعها عن بيع كمية 10 آلاف لتر بنزين.

وتابع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى، بالتنسيق مع رجال التموين والمرور ومباحث التموين، انتظام العمل بشكل طبيعي داخل محطات الوقود ومواقف السيارات.

وأجرى محمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، اليوم، جولة تفقدية يرافقه صلاح الخولي، مدير مواقف السيارات، لمتابعة مواقف السيارات بإيتاي البارود، وتابع رئيس المدينة كافة احتياجات المواطنين وتأكد من سير العمل بانتظام داخل المواقف دون وجود عقبات تواجه الركاب.

كما نفذ رؤساء القرى، جولات على محطات الوقود ومواقف السيارات، للتأكد من توافر المشتقات البترولية وضمان عدم استغلال المواطنين ورصد مخالفات حجب المواد البترولية عنهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والالتزام بالأسعار المحددة وسير العمل بانتظام.