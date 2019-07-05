اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الازمات بالمحافظة ومركز المعلومات وإدارة الإعلام.

وشدد المحافظ، على تفعيل القرار ومتابعة تنفيذه وعمل حملات مكثفة على السيارات للالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على السيارات غير الملتزمة بالتعريفة الجديدة.

وكلف صقر، مباحث التموين بمتابعة محطات تموين الوقود على مستوى الأحياء الخمسة للتأكيد من سير العمل بها ، مؤكدا أنه جرى تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 65 جنيهًا مقابل التوصيل للمنازل بـ6 جنيهات وكذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري 130 جنيها وتوصيلها 12 جنيهًا.